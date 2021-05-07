1月～3月に売れたデスクトップTOP10、「M1」搭載Mac miniが首位獲得　2021/5/7

実売データ

2021/05/07 12:05

　「BCNランキング」2021年1月1日から3月31日の日次集計データによると、デスクトップPCの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　Mac mini Apple M1
MGNR3J/Aアップル

2位　LAVIE Home All-in-one ファインブラック
HA370/RAB（NEC

3位　LAVIE Home All-in-one ファインホワイト
HA370/RAW（NEC

4位　FMV ESPRIMO FH
FMVF90E2B（富士通

5位　LAVIE Home All-in-one ファインブラック
HA700/RAB（NEC）

6位　Mac mini Apple M1
MGNT3J/A（アップル）

7位　iMac 2.3GHz Intel Core i5
MHK03J/A（アップル）

8位　IdeaCentre AIO350i
F0EU003HJP（レノボ・ジャパン

9位　LAVIE A23 ファインブラック
A2335/BAB（NEC）

10位 ESPRIMO FH90/D2
FMVF90D2B（富士通）
 
MGNR3J/A


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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