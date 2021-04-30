GW直前に人気なのは？ デジタルビデオカメラ売れ筋ランキング 2021/4/30
実売データ
2021/04/30 18:00
「BCNランキング」2021年4月19日から25日の日次集計データによると、デジタルビデオカメラの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 GoPro HERO 9 Black
CHDHX-901-FW（GoPro）
2位 Handycam ホワイト
HDR-CX470(W)（ソニー）
3位 DJI Pocket 2 Creator Combo
（DJI）
4位 デジタルハイビジョンビデオカメラ ホワイト
HC-V480MS-W（パナソニック）
5位 デジタル4Kビデオカメラ カカオブラウン
HC-VX992M-T（パナソニック）
6位 Handycam ブラック
HDR-CX470(B)（ソニー）
7位 デジタルハイビジョンビデオカメラ ブラウン
HC-W590M-T（パナソニック）
8位 GoPro HERO 8 Black
CHDHX-801-FW（GoPro）
9位 Insta360 ONE X2
（Shenzhen Arashi Vision）
10位 Handycam ブラック
FDR-AX45(B)（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 GoPro HERO 9 Black
CHDHX-901-FW（GoPro）
2位 Handycam ホワイト
HDR-CX470(W)（ソニー）
3位 DJI Pocket 2 Creator Combo
（DJI）
4位 デジタルハイビジョンビデオカメラ ホワイト
HC-V480MS-W（パナソニック）
5位 デジタル4Kビデオカメラ カカオブラウン
HC-VX992M-T（パナソニック）
6位 Handycam ブラック
HDR-CX470(B)（ソニー）
7位 デジタルハイビジョンビデオカメラ ブラウン
HC-W590M-T（パナソニック）
8位 GoPro HERO 8 Black
CHDHX-801-FW（GoPro）
9位 Insta360 ONE X2
（Shenzhen Arashi Vision）
10位 Handycam ブラック
FDR-AX45(B)（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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