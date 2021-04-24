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今売れてるSIMフリーAndroidスマホTOP10、シャオミの新機種「Redmi Note 10 Pro」が首位獲得　2021/4/24

実売データ

2021/04/24 09:00

　「BCNランキング」2021年4月12日から18日の日次集計データによると、SIMフリーAndroidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 

1位　Redmi Note 10 Pro（Xiaomi
2位　Galaxy A21(UQ mobile)（SAMSUNG
3位　Reno3 A(Y!mobile)（OPPO
4位　A73（OPPO）
5位　Redmi 9T 4GB＋64GB（Xiaomi）
6位　AQUOS sense4 lite SH-RM15（シャープ
7位　AQUOS sense4 SH-M15（シャープ）
8位　A5 2020（OPPO）
9位　BASIO4(UQ mobile)（京セラ
10位 Reno3 A(UQ mobile)（OPPO）
 
Redmi Note 10 Pro


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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