今売れてるSIMフリーAndroidスマホTOP10、シャオミの新機種「Redmi Note 10 Pro」が首位獲得 2021/4/24
「BCNランキング」2021年4月12日から18日の日次集計データによると、SIMフリーAndroidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Redmi Note 10 Pro（Xiaomi）
2位 Galaxy A21(UQ mobile)（SAMSUNG）
3位 Reno3 A(Y!mobile)（OPPO）
4位 A73（OPPO）
5位 Redmi 9T 4GB＋64GB（Xiaomi）
6位 AQUOS sense4 lite SH-RM15（シャープ）
7位 AQUOS sense4 SH-M15（シャープ）
8位 A5 2020（OPPO）
9位 BASIO4(UQ mobile)（京セラ）
10位 Reno3 A(UQ mobile)（OPPO）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 Redmi Note 10 Pro（Xiaomi）
2位 Galaxy A21(UQ mobile)（SAMSUNG）
3位 Reno3 A(Y!mobile)（OPPO）
4位 A73（OPPO）
5位 Redmi 9T 4GB＋64GB（Xiaomi）
6位 AQUOS sense4 lite SH-RM15（シャープ）
7位 AQUOS sense4 SH-M15（シャープ）
8位 A5 2020（OPPO）
9位 BASIO4(UQ mobile)（京セラ）
10位 Reno3 A(UQ mobile)（OPPO）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。