今売れてるワイヤレスキーボードTOP10、ロジクール静音キーボードが人気　2021/4/20

実売データ

2021/04/20 12:00

　「BCNランキング」2021年4月5日から11日の日次集計データによると、ワイヤレスキーボードの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 

1位　Silent Wireless Keyboard K295 グラファイト
K295GP（ロジクール

2位　MK235 WIRELESS KEYBOARD AND MOUSE
MK235（ロジクール）

3位　Wireless Keyboard K275
K275（ロジクール）

4位　MK295 Silent Wireless Combo グラファイト
MK295GP（ロジクール）

5位　無線静音フルキーボード
TK-FDM092STBK（エレコム

6位　無線2.4GHz フルキーボード 静音マウスセット ブラック
BSKBW120SBK（バッファロー

7位　無線薄型フルキーボード
TK-FDM110TXBK（エレコム）

8位　無線コンパクトキーボード
TK-FDM105TXBK（エレコム）

9位　無線薄型フルキーボード＆マウス
TK-FDM110MBK（エレコム）

10位 K380 Multi-Device Bluetooth Keyboard ブラック
K380BK（ロジクール）
 
Silent Wireless Keyboard K295 グラファイト


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

データサービス・リサーチについて

お問い合わせはこちら

関連記事

外部リンク

オススメの記事

 
 