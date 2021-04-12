今売れてるPCカメラ（USB接続）TOP10、エレコムがロジクールを逆転して首位　2021/4/12

実売データ

2021/04/12 07:30

　「BCNランキング」2021年3月29日から4月4日の日次集計データによると、PCカメラ（USB接続）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 

1位　ワイド画面HD対応100万画素Webカメラ
UCAM-C310FBBK（エレコム

2位　HD Pro Webcam C920n
C920n（ロジクール

3位　高画質HD対応200万画素Webカメラ
UCAM-C520FBBK（エレコム）

4位　HD Webcam C270n
C270n（ロジクール）

5位　高精細Full HD対応500万画素Webカメラ
UCAM-C750FBBK（エレコム）

6位　BSW500MBK
バッファロー

7位　高画質HD対応200万画素Webカメラ(イヤホンマイク付き)
UCAM-C520FEBK（エレコム）

8位　C922n Pro Stream Webcam
C922n（ロジクール）

9位　StreamCam C980 オフホワイト
C980OW（ロジクール）

10位　HD Webcam C505
C505（ロジクール）
 
UCAM-C310FBBK


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 

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