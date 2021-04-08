快適なネット環境に欠かせない！ 今売れてる無線LANルーターTOP10　2021/4/8

実売データ

2021/04/08 18:00

　「BCNランキング」2021年3月29日から4月4日の日次集計データによると、無線LANルーターの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　無線LAN親機 11ac/n/a/g/b 866+300Mbps
WSR-1166DHPL2（バッファロー

2位　Aterm WG2600HS2
PA-WG2600HS2（NEC

3位　Wi-Fiルーター11ac 1733+800Mbps AirStation ブラック
WSR-2533DHPL2-BK（バッファロー）

4位　Aterm WG1200HS4
PA-WG1200HS4（NEC

5位　11ac 1733+800Mbps 無線LANギガビットルーター
WRC-2533GST2（エレコム

6位　Wi-Fi 6（11ax）対応Wi-Fiルーター 4803+573Mbps AirStation マットブラック
WSR-5400AX6-MB（バッファロー）

7位　Wi-Fi 5（11ac） 1733+800Mbps Wi-Fi ギガビットルーター ブラック
WRC-2533GS2-B（エレコム）

8位　無線LAN親機11ac/n/a/g/b 1733+800Mbps ブラック
WSR-2533DHP3-BK（バッファロー）

9位　Archer AX73
TP-LINK Technologies）

10位　Wi-Fiルーター11ac 1733+800Mbps AirStation ホワイト
WSR-2533DHPL2-WH（バッファロー）
 
バッファローの無線LAN親機（WSR-1166DHPL2）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 

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