今売れてるSIMフリーAndroidスマホTOP10、シャオミが2週連続首位　2021/4/3

実売データ

2021/04/03 12:00

　「BCNランキング」2021年3月22日から28日の日次集計データによると、SIMフリーAndroidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　Redmi 9T 4GB＋64GB（Xiaomi
2位　Galaxy A21(UQ mobile)（SAMSUNG
3位　Reno3 A(Y!mobile)（OPPO
4位　AQUOS sense4 lite SH-RM15（シャープ
5位　Rakuten Hand（Tinno Mobile Technology）
6位　Reno3 A（OPPO）
7位　A73（OPPO）
8位　Reno3 A(UQ mobile)（OPPO）
9位　BASIO4(UQ mobile)（京セラ
10位 AQUOS sense4 SH-M15（シャープ）
 
Redmi 9T 4GB+64GB

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 

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