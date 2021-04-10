今売れてるSIMフリーAndroidスマホTOP10、シャープのAQUOS sense4 liteが初の首位 2021/4/10
「BCNランキング」2021年3月29日から4月4日の日次集計データによると、SIMフリーAndroidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
2021年3月29日週のSIMフリーAndroidスマートフォン売れ筋ランキングはシャープ「AQUOS sense4 lite」が初めて首位を獲得した。昨年11月20日発売の楽天モバイル専売モデル。これまでの最高位は2021年2月15日週の2位だった。
1位 AQUOS sense4 lite SH-RM15（シャープ）
2位 Rakuten Hand（Tinno Mobile Technology）
3位 Reno3 A(Y!mobile)（OPPO）
4位 Galaxy A21(UQ mobile)（SAMSUNG）
5位 Redmi 9T 4GB＋64GB（Xiaomi）
6位 A73（OPPO）
7位 Reno3 A（OPPO）
8位 AQUOS sense4 SH-M15（シャープ）
9位 P30 lite MAR-LX2J（Huawei Technologies）
10位 BASIO4(UQ mobile)（京セラ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
2021年3月29日週のSIMフリーAndroidスマートフォン売れ筋ランキングはシャープ「AQUOS sense4 lite」が初めて首位を獲得した。昨年11月20日発売の楽天モバイル専売モデル。これまでの最高位は2021年2月15日週の2位だった。
1位 AQUOS sense4 lite SH-RM15（シャープ）
2位 Rakuten Hand（Tinno Mobile Technology）
3位 Reno3 A(Y!mobile)（OPPO）
4位 Galaxy A21(UQ mobile)（SAMSUNG）
5位 Redmi 9T 4GB＋64GB（Xiaomi）
6位 A73（OPPO）
7位 Reno3 A（OPPO）
8位 AQUOS sense4 SH-M15（シャープ）
9位 P30 lite MAR-LX2J（Huawei Technologies）
10位 BASIO4(UQ mobile)（京セラ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。