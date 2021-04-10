今売れてるSIMフリーAndroidスマホTOP10、シャープのAQUOS sense4 liteが初の首位　2021/4/10

実売データ

2021/04/10 09:00

　「BCNランキング」2021年3月29日から4月4日の日次集計データによると、SIMフリーAndroidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

　2021年3月29日週のSIMフリーAndroidスマートフォン売れ筋ランキングシャープAQUOS sense4 lite」が初めて首位を獲得した。昨年11月20日発売の楽天モバイル専売モデル。これまでの最高位は2021年2月15日週の2位だった。

1位　AQUOS sense4 lite  SH-RM15（シャープ）
2位　Rakuten Hand（Tinno Mobile Technology）
3位　Reno3 A(Y!mobile)（OPPO
4位　Galaxy A21(UQ mobile)（SAMSUNG
5位　Redmi 9T 4GB＋64GB（Xiaomi
6位　A73（OPPO）
7位　Reno3 A（OPPO）
8位　AQUOS sense4 SH-M15（シャープ）
9位　P30 lite MAR-LX2J（Huawei Technologies
10位 BASIO4(UQ mobile)（京セラ
 
AQUOS sense4 lite


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 

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