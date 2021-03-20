今売れてるSIMフリーAndroidスマホTOP10、OPPO「A73」が2週連続首位　2021/3/20

実売データ

2021/03/20 12:00

　「BCNランキング」2021年3月8日から14日の日次集計データによると、SIMフリーAndroidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　A73（OPPO
2位　Redmi 9T 4GB＋64GB（Xiaomi
3位　Reno3 A(Y!mobile)（OPPO）
4位　Galaxy A21(UQ mobile)（SAMSUNG
5位　Reno3 A（OPPO）
6位　AQUOS sense4 lite SH-RM15（シャープ
7位　AQUOS sense4 SH-M15（シャープ）
8位　Reno3 A(UQ mobile)（OPPO）
9位　AQUOS sense3 lite SH-RM12（シャープ）
10位 BASIO4(UQ mobile)（京セラ
 
OPPO A73


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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