1TBの「内蔵SSD」が2位にランクイン　2021/3/19

「BCNランキング」2021年3月8日から14日の日次集計データによると、内蔵SSDの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Crucial MX500 SSD 500GB
CT500MX500SSD1（Micron Technology）
2位 Crucial MX500 SSD 1TB
CT1000MX500SSD1（Micron Technology）
3位 SSD 870 EVO 500GB
MZ-77E500B（SAMSUNG）
4位 WD BLUE 3D NAND SATA SSD 500GB
WDS500G2B0A（WesternDigital）
5位 Q500 240GB
SQ500S37/240G（キングストンテクノロジー）
6位 WD Blue SN550 NVMe SSD 1TB
WDS100T2B0C（WesternDigital）
7位 Ace A55 256GB
SP256GBSS3A55S25（Silicon Power）
8位 WD BLUE 3D NAND SATA SSD 1TB
WDS100T2B0A（WesternDigital）
9位 Ultra 3D SSD 500GB
SDSSDH3-500G-G25（WesternDigital）
10位 WD Blue SN550 NVMe SSD 500GB
WDS500G2B0C（WesternDigital）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 Crucial MX500 SSD 500GB
CT500MX500SSD1（Micron Technology）
2位 Crucial MX500 SSD 1TB
CT1000MX500SSD1（Micron Technology）
3位 SSD 870 EVO 500GB
MZ-77E500B（SAMSUNG）
4位 WD BLUE 3D NAND SATA SSD 500GB
WDS500G2B0A（WesternDigital）
5位 Q500 240GB
SQ500S37/240G（キングストンテクノロジー）
6位 WD Blue SN550 NVMe SSD 1TB
WDS100T2B0C（WesternDigital）
7位 Ace A55 256GB
SP256GBSS3A55S25（Silicon Power）
8位 WD BLUE 3D NAND SATA SSD 1TB
WDS100T2B0A（WesternDigital）
9位 Ultra 3D SSD 500GB
SDSSDH3-500G-G25（WesternDigital）
10位 WD Blue SN550 NVMe SSD 500GB
WDS500G2B0C（WesternDigital）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。