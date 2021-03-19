1TBの「内蔵SSD」が2位にランクイン　2021/3/19

実売データ

2021/03/19 18:30

　「BCNランキング」2021年3月8日から14日の日次集計データによると、内蔵SSDの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 

1位　Crucial MX500 SSD 500GB
CT500MX500SSD1（Micron Technology

2位　Crucial MX500 SSD 1TB
CT1000MX500SSD1（Micron Technology）

3位　SSD 870 EVO 500GB
MZ-77E500B（SAMSUNG

4位　WD BLUE 3D NAND SATA SSD 500GB
WDS500G2B0A（WesternDigital

5位　Q500 240GB
SQ500S37/240G（キングストンテクノロジー

6位　WD Blue SN550 NVMe SSD 1TB
WDS100T2B0C（WesternDigital）

7位　Ace A55 256GB
SP256GBSS3A55S25（Silicon Power）

8位　WD BLUE 3D NAND SATA SSD 1TB
WDS100T2B0A（WesternDigital）

9位　Ultra 3D SSD 500GB
SDSSDH3-500G-G25（WesternDigital）

10位　WD Blue SN550 NVMe SSD 500GB
WDS500G2B0C（WesternDigital）
 
Crucial MX500 SSD 500GB


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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