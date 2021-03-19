デスクトップPCでシェアトップのMac mini　2021/3/19

実売データ

2021/03/19 12:00

　「BCNランキング」2021年3月8日から14日の日次集計データによると、デスクトップPCの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 

1位　Mac mini Apple M1
MGNR3J/Aアップル

2位　LAVIE Home All-in-one ファインブラック
HA370/RAB（NEC

3位　FMV ESPRIMO FH
FMVF90E2B（富士通

4位　LAVIE Home All-in-one ファインホワイト
HA370/RAW（NEC

5位　LAVIE A23 ファインホワイト
A2335/BAW（NEC）

6位　Mac mini Apple M1
MGNT3J/A（アップル）

6位　LAVIE Home All-in-one ファインブラック
HA700/RAB（NEC）

8位　LAVIE A23 ファインブラック
A2335/BAB（NEC）

9位　iMac 3.3GHz Intel Core i5
MXWU2J/A（アップル）

10位　IdeaCentre AIO350i
F0EU003HJP（レノボ・ジャパン
 
Mac mini Apple M1「MGNR3J/A」


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

データサービス・リサーチについて

お問い合わせはこちら

関連記事

外部リンク

オススメの記事

 
 