簡単取付でサクサク動く、内蔵SSD TOP10　2021/3/12

「BCNランキング」2021年3月1日から7日の日次集計データによると、内蔵SSDの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Crucial MX500 SSD 500GB
CT500MX500SSD1（Micron Technology）
2位 Crucial MX500 SSD 1TB
CT1000MX500SSD1（Micron Technology）
3位 WD BLUE 3D NAND SATA SSD 500GB
WDS500G2B0A（WesternDigital）
4位 SSD 870 EVO 500GB
MZ-77E500B/IT（SAMSUNG）
5位 WD Blue SN550 NVMe SSD 1TB
WDS100T2B0C（WesternDigital）
6位 WD Blue SN550 NVMe SSD 500GB
WDS500G2B0C（WesternDigital）
7位 WD BLUE 3D NAND SATA SSD 1TB
WDS100T2B0A（WesternDigital）
8位 Ace A55 256GB
SP256GBSS3A55S25（Silicon Power）
9位 Ace A55 512GB
SP512GBSS3A55S25（Silicon Power）
10位 Crucial MX500 SSD 250GB
CT250MX500SSD1（Micron Technology）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 Crucial MX500 SSD 500GB
CT500MX500SSD1（Micron Technology）
2位 Crucial MX500 SSD 1TB
CT1000MX500SSD1（Micron Technology）
3位 WD BLUE 3D NAND SATA SSD 500GB
WDS500G2B0A（WesternDigital）
4位 SSD 870 EVO 500GB
MZ-77E500B/IT（SAMSUNG）
5位 WD Blue SN550 NVMe SSD 1TB
WDS100T2B0C（WesternDigital）
6位 WD Blue SN550 NVMe SSD 500GB
WDS500G2B0C（WesternDigital）
7位 WD BLUE 3D NAND SATA SSD 1TB
WDS100T2B0A（WesternDigital）
8位 Ace A55 256GB
SP256GBSS3A55S25（Silicon Power）
9位 Ace A55 512GB
SP512GBSS3A55S25（Silicon Power）
10位 Crucial MX500 SSD 250GB
CT250MX500SSD1（Micron Technology）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。