今売れてる完全ワイヤレスイヤホンTOP10、ゼンハイザー好調もアップルの1位・2位独占揺るがず 2021/3/8
実売データ
2021/03/08 12:00
「BCNランキング」2021年2月22日から28日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 AirPods Pro
MWP22J/A（アップル）
2位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
3位 CX 400BT True Wireless Black
（Sennheiser）
4位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM3(B)（ソニー）
5位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
WF-1000XM3(S)（ソニー）
6位 QuietComfort Earbuds Triple Black
（BOSE）
7位 AirPods with Wireless Charging Case
MRXJ2J/A（アップル）
8位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
HA-A10T-B（JVCケンウッド）
9位 Soundcore Life Dot 2
A3922N11（Anker）
10位 ワイヤレスイヤホン ホワイト
ATH-SQ1TW WH（オーディオテクニカ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 AirPods Pro
MWP22J/A（アップル）
2位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
3位 CX 400BT True Wireless Black
（Sennheiser）
4位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM3(B)（ソニー）
5位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
WF-1000XM3(S)（ソニー）
6位 QuietComfort Earbuds Triple Black
（BOSE）
7位 AirPods with Wireless Charging Case
MRXJ2J/A（アップル）
8位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
HA-A10T-B（JVCケンウッド）
9位 Soundcore Life Dot 2
A3922N11（Anker）
10位 ワイヤレスイヤホン ホワイト
ATH-SQ1TW WH（オーディオテクニカ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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