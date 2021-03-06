今売れてる交換レンズTOP10、タムロンがキヤノン・ニコンを上回り首位　2021/3/6

「BCNランキング」2021年2月22日から28日の日次集計データによると、交換レンズの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD
Model A071（タムロン）
2位 EF50mm F1.8 STM
EF5018STM（キヤノン）
3位 AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G
（ニコン）
4位 M.ZUIKO DIGITAL ED 75-300mm F4.8-6.7 II
（OMデジタルソリューションズ）
5位 16mm F1.4 DC DN Contemporary ソニー用
（シグマ）
6位 RF50mm F1.8 STM
RF5018STM（キヤノン）
7位 FE 20mm F1.8 G
SEL20F18G（ソニー）
8位 E 35mm F1.8 OSS
SEL35F18（ソニー）
8位 フジノンレンズ XF35mmF1.4 R
XF35MMF1.4 R（富士フイルム）
10位 RF24-105mm F4L IS USM
RF24-10540LIS（キヤノン）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD
Model A071（タムロン）
2位 EF50mm F1.8 STM
EF5018STM（キヤノン）
3位 AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G
（ニコン）
4位 M.ZUIKO DIGITAL ED 75-300mm F4.8-6.7 II
（OMデジタルソリューションズ）
5位 16mm F1.4 DC DN Contemporary ソニー用
（シグマ）
6位 RF50mm F1.8 STM
RF5018STM（キヤノン）
7位 FE 20mm F1.8 G
SEL20F18G（ソニー）
8位 E 35mm F1.8 OSS
SEL35F18（ソニー）
8位 フジノンレンズ XF35mmF1.4 R
XF35MMF1.4 R（富士フイルム）
10位 RF24-105mm F4L IS USM
RF24-10540LIS（キヤノン）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。