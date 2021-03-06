今売れてる交換レンズTOP10、タムロンがキヤノン・ニコンを上回り首位　2021/3/6

実売データ

2021/03/06 12:00

　「BCNランキング」2021年2月22日から28日の日次集計データによると、交換レンズの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 

1位　28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD
Model A071（タムロン

2位　EF50mm F1.8 STM
EF5018STM（キヤノン

3位　AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G
ニコン

4位　M.ZUIKO DIGITAL ED 75-300mm F4.8-6.7 II
（OMデジタルソリューションズ）

5位　16mm F1.4 DC DN Contemporary ソニー
シグマ

6位　RF50mm F1.8 STM
RF5018STM（キヤノン）

7位　FE 20mm F1.8 G
SEL20F18G（ソニー）

8位　E 35mm F1.8 OSS
SEL35F18（ソニー）

8位　フジノンレンズ XF35mmF1.4 R
XF35MMF1.4 R（富士フイルム

10位　RF24-105mm F4L IS USM
RF24-10540LIS（キヤノン）
 
Model A071


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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