PCの処理速度を高速化する内蔵SSD、今売れているTOP10！　2021/3/5

「BCNランキング」2021年2月22日から28日の日次集計データによると、内蔵SSDの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Crucial MX500 SSD 500GB
CT500MX500SSD1（Micron Technology）
2位 Crucial MX500 SSD 1TB
CT1000MX500SSD1（Micron Technology）
3位 Q500 240GB
SQ500S37/240G（キングストンテクノロジー）
4位 SSD 860 EVO 500GB
MZ-76E500B（SAMSUNG）
5位 WD BLUE 3D NAND SATA SSD 500GB
WDS500G2B0A（WesternDigital）
6位 SSD 870 EVO 1TB
MZ-77E1T0B/IT（SAMSUNG）
7位 SSD 870 EVO 500GB
MZ-77E500B/IT（SAMSUNG）
8位 WD Blue SN550 NVMe SSD 1TB
WDS100T2B0C（WesternDigital）
9位 WD BLUE 3D NAND SATA SSD 1TB
WDS100T2B0A（WesternDigital）
10位 Ultra 3D SSD 1TB
SDSSDH3-1T00-G25（WesternDigital）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 Crucial MX500 SSD 500GB
CT500MX500SSD1（Micron Technology）
2位 Crucial MX500 SSD 1TB
CT1000MX500SSD1（Micron Technology）
3位 Q500 240GB
SQ500S37/240G（キングストンテクノロジー）
4位 SSD 860 EVO 500GB
MZ-76E500B（SAMSUNG）
5位 WD BLUE 3D NAND SATA SSD 500GB
WDS500G2B0A（WesternDigital）
6位 SSD 870 EVO 1TB
MZ-77E1T0B/IT（SAMSUNG）
7位 SSD 870 EVO 500GB
MZ-77E500B/IT（SAMSUNG）
8位 WD Blue SN550 NVMe SSD 1TB
WDS100T2B0C（WesternDigital）
9位 WD BLUE 3D NAND SATA SSD 1TB
WDS100T2B0A（WesternDigital）
10位 Ultra 3D SSD 1TB
SDSSDH3-1T00-G25（WesternDigital）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。