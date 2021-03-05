Apple M1搭載のMac miniが大人気！ 今売れているデスクトップPCTOP10　2021/3/5

実売データ

2021/03/05 07:30

　「BCNランキング」2021年2月22日から28日の日次集計データによると、デスクトップPCの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　Mac mini Apple M1
MGNR3J/Aアップル

2位　Mac mini Apple M1
MGNT3J/A（アップル）

3位　LAVIE Home All-in-one ファインブラック
HA370/RAB（NEC

4位　FMV ESPRIMO FH
FMVF90E2B（富士通

5位　LAVIE Home All-in-one ファインホワイト
HA370/RAW（NEC

6位　LAVIE Home All-in-one ファインブラック
HA700/RAB（NEC）

7位　LAVIE A23 ファインブラック
A2335/BAB（NEC）

8位　LAVIE A23 ファインホワイト
A2335/BAW（NEC）

9位　iMac 3.6GHz Intel Core i3
MHK23J/A（アップル）

9位　IdeaCentre AIO350i
F0EU003HJP（レノボ・ジャパン
 
アップルのMac mini Apple M1「MGNR3J/A」


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 

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