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今売れてる4Kチューナー搭載テレビTOP10、ソニーがシャープを再逆転して1位・2位を独占　2021/2/28

実売データ

2021/02/28 12:00

　「BCNランキング」2021年2月15日から21日の日次集計データによると、4Kチューナー搭載テレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　BRAVIA KJ-43X8000H（ソニー
2位　BRAVIA KJ-55X9500H（ソニー）
3位　AQUOS 4K 4T-C40CL1（シャープ
4位　VIERA TH-43HX850（パナソニック
5位　VIERA TH-49HX850（パナソニック）
6位　BRAVIA KJ-43X8500H（ソニー）
7位　AQUOS 4K 4T-C50CN1（シャープ）
8位　BRAVIA KJ-49X9500H（ソニー）
9位　AQUOS 4K 4T-C50CL1（シャープ）
10位 VIERA TH-55HZ1000（パナソニック）
 
KJ-55X9500H


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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