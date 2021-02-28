今売れてる4Kチューナー搭載テレビTOP10、ソニーがシャープを再逆転して1位・2位を独占　2021/2/28

「BCNランキング」2021年2月15日から21日の日次集計データによると、4Kチューナー搭載テレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 BRAVIA KJ-43X8000H（ソニー）
2位 BRAVIA KJ-55X9500H（ソニー）
3位 AQUOS 4K 4T-C40CL1（シャープ）
4位 VIERA TH-43HX850（パナソニック）
5位 VIERA TH-49HX850（パナソニック）
6位 BRAVIA KJ-43X8500H（ソニー）
7位 AQUOS 4K 4T-C50CN1（シャープ）
8位 BRAVIA KJ-49X9500H（ソニー）
9位 AQUOS 4K 4T-C50CL1（シャープ）
10位 VIERA TH-55HZ1000（パナソニック）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 BRAVIA KJ-43X8000H（ソニー）
2位 BRAVIA KJ-55X9500H（ソニー）
3位 AQUOS 4K 4T-C40CL1（シャープ）
4位 VIERA TH-43HX850（パナソニック）
5位 VIERA TH-49HX850（パナソニック）
6位 BRAVIA KJ-43X8500H（ソニー）
7位 AQUOS 4K 4T-C50CN1（シャープ）
8位 BRAVIA KJ-49X9500H（ソニー）
9位 AQUOS 4K 4T-C50CL1（シャープ）
10位 VIERA TH-55HZ1000（パナソニック）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。