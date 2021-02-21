今売れてるスマートフォンTOP10、Rakuten HandがiPhone 12 miniを抜き4位に浮上 2021/2/21
「BCNランキング」2021年2月8日から14日の日次集計データによると、スマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
2021年2月8日週のスマートフォン（シリーズ別）売れ筋ランキングはTinno Mobile Technology「Rakuten Hand」が先週5位から1ランクアップして4位に浮上。アップルの牙城に食い込んだ。「実質0円」で購入できる楽天モバイルのポイント還元キャンペーンが奏功し、週を追うごとに順位を上げている。
1位 iPhone SE（アップル）
2位 iPhone 12（アップル）
3位 iPhone 12 Pro（アップル）
4位 Rakuten Hand（Tinno Mobile Technology）
5位 iPhone 12 mini（アップル）
6位 Reno3 A（OPPO）
7位 AQUOS sense4（シャープ）
8位 iPhone 12 Pro Max（アップル）
9位 BASIO4（京セラ）
10位 AQUOS sense4 lite SH-RM15（シャープ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
2021年2月8日週のスマートフォン（シリーズ別）売れ筋ランキングはTinno Mobile Technology「Rakuten Hand」が先週5位から1ランクアップして4位に浮上。アップルの牙城に食い込んだ。「実質0円」で購入できる楽天モバイルのポイント還元キャンペーンが奏功し、週を追うごとに順位を上げている。
1位 iPhone SE（アップル）
2位 iPhone 12（アップル）
3位 iPhone 12 Pro（アップル）
4位 Rakuten Hand（Tinno Mobile Technology）
5位 iPhone 12 mini（アップル）
6位 Reno3 A（OPPO）
7位 AQUOS sense4（シャープ）
8位 iPhone 12 Pro Max（アップル）
9位 BASIO4（京セラ）
10位 AQUOS sense4 lite SH-RM15（シャープ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。