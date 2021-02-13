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今売れてるSIMフリーAndroidスマホTOP10、楽天モバイルオリジナル機種が1位・2位を独占　2021/2/13

実売データ

2021/02/13 12:00

　「BCNランキング」2021年2月1日から7日の日次集計データによると、SIMフリーAndroidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 

1位　Rakuten Hand（Tinno Mobile Technology）
2位　Rakuten Mini（Tinno Mobile Technology）
3位　AQUOS sense4 lite SH-RM15（シャープ
4位　A73（OPPO
5位　Reno3 A(Y!mobile)（OPPO）
6位　AQUOS sense3 lite SH-RM12（シャープ）
7位　A5 2020（OPPO）
8位　Reno3 A（OPPO）
9位　AQUOS sense4 SH-M15（シャープ）
10位 Reno3 A(UQ mobile)（OPPO）
 
Rakuten Mini


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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