新しい心臓「Apple M1」搭載のMac miniが強し、デスクトップPCの売れ筋トップ10　2021/2/12

実売データ

2021/02/12 18:00

　「BCNランキング」2021年2月1日から7日の日次集計データによると、デスクトップPCの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 

1位　Mac mini Apple M1
MGNR3J/Aアップル

2位　LAVIE Home All-in-one ファインブラック
HA370/RAB（NEC

3位　LAVIE Home All-in-one ファインホワイト
HA370/RAW（NEC

4位　FMV ESPRIMO FH
FMVF90E2B（富士通

4位　ROG Strix G15 (G15DH)
G15DH-R5G1660S（ASUS

6位　Mac mini Apple M1
MGNT3J/A（アップル）

7位　LAVIE Home All-in-one ファインブラック
HA700/RAB（NEC）

8位　ROG Strix G15 (G15DH)
G15DH-R7R2060S512（ASUS）

9位　iMac 3.1GHz Intel Core i5
MXWT2J/A（アップル）

9位　ESPRIMO FH90/D2
FMVF90D2B（富士通）
 
Mac mini Apple M1


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 

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