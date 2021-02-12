新しい心臓「Apple M1」搭載のMac miniが強し、デスクトップPCの売れ筋トップ10　2021/2/12

「BCNランキング」2021年2月1日から7日の日次集計データによると、デスクトップPCの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Mac mini Apple M1
MGNR3J/A（アップル）
2位 LAVIE Home All-in-one ファインブラック
HA370/RAB（NEC）
3位 LAVIE Home All-in-one ファインホワイト
HA370/RAW（NEC）
4位 FMV ESPRIMO FH
FMVF90E2B（富士通）
4位 ROG Strix G15 (G15DH)
G15DH-R5G1660S（ASUS）
6位 Mac mini Apple M1
MGNT3J/A（アップル）
7位 LAVIE Home All-in-one ファインブラック
HA700/RAB（NEC）
8位 ROG Strix G15 (G15DH)
G15DH-R7R2060S512（ASUS）
9位 iMac 3.1GHz Intel Core i5
MXWT2J/A（アップル）
9位 ESPRIMO FH90/D2
FMVF90D2B（富士通）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 Mac mini Apple M1
MGNR3J/A（アップル）
2位 LAVIE Home All-in-one ファインブラック
HA370/RAB（NEC）
3位 LAVIE Home All-in-one ファインホワイト
HA370/RAW（NEC）
4位 FMV ESPRIMO FH
FMVF90E2B（富士通）
4位 ROG Strix G15 (G15DH)
G15DH-R5G1660S（ASUS）
6位 Mac mini Apple M1
MGNT3J/A（アップル）
7位 LAVIE Home All-in-one ファインブラック
HA700/RAB（NEC）
8位 ROG Strix G15 (G15DH)
G15DH-R7R2060S512（ASUS）
9位 iMac 3.1GHz Intel Core i5
MXWT2J/A（アップル）
9位 ESPRIMO FH90/D2
FMVF90D2B（富士通）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。