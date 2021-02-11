テレワークも延長！？今売れてるノートPC　2021/2/11

実売データ

2021/02/11 07:30

　「BCNランキング」2021年2月1日から7日の日次集計データによると、ノートPCの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 

1位　LAVIE N15 ネイビーブルー
N1565/AAL（NEC

2位　FMV LIFEBOOK AH42/E1 プレミアムホワイト
FMVA42E1W1（富士通

3位　LAVIE N15 パールホワイト
N1565/AAW（NEC

4位　LAVIE N15 パールホワイト
N1515/AAW（NEC）

5位　LAVIE N15 ネイビーブルー
N1515/AAL（NEC）

6位　MacBook Air Retinaディスプレイモデル スペースグレイ
MGN63J/A（アップル

7位　MacBook Air Retinaディスプレイモデル シルバー
MGN93J/A（アップル）

8位　FMV LIFEBOOK AH53/E2 プレミアムホワイト
FMVA53E2W（富士通）

9位　FMV LIFEBOOK AH42/E1 ブライトブラック
FMVA42E1B1（富士通）

10位　dynabook T6 サテンゴールド
P1T6NPEG（Dynabook
 
N1565/AAL（NEC）


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

関連記事

外部リンク

データサービス・リサーチについて

お問い合わせはこちら

オススメの記事

 
 