今売れてるスマートフォンTOP10、Rakuten Handが初TOP10入り　2021/2/7

実売データ

2021/02/07 12:00

　「BCNランキング」2021年1月25日から31日の日次集計データによると、スマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

　2021年1月25日週のスマートフォン（シリーズ別）売れ筋ランキングは、アップルiPhone SE(2nd)」が10週連続で首位を獲得した。前週6位だったシャープAQUOS sense4」は4位に浮上。8週ぶりにiPhone以外の機種がTOP5に入ってきた。楽天モバイルのオリジナル機種「Rakuten Hand」は7位と先週13位から6ランクアップ。発売以来初めてTOP10に入った。

1位　iPhone SE（アップル）
2位　iPhone 12（アップル）
3位　iPhone 12 Pro（アップル）
4位　iPhone 12 mini（アップル）
5位　AQUOS sense4（シャープ）
6位　iPhone 12 Pro Max（アップル）
7位　Rakuten Hand（Tinno Mobile Technology）
8位　Reno3 A（OPPO
9位　AQUOS sense3 basic（シャープ）
10位 AQUOS sense3 lite SH-RM12（シャープ）
 
Rakuten Hand


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

関連記事

外部リンク

データサービス・リサーチについて

お問い合わせはこちら

オススメの記事

 
 