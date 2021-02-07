今売れてるスマートフォンTOP10、Rakuten Handが初TOP10入り 2021/2/7
「BCNランキング」2021年1月25日から31日の日次集計データによると、スマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
2021年1月25日週のスマートフォン（シリーズ別）売れ筋ランキングは、アップル「iPhone SE(2nd)」が10週連続で首位を獲得した。前週6位だったシャープ「AQUOS sense4」は4位に浮上。8週ぶりにiPhone以外の機種がTOP5に入ってきた。楽天モバイルのオリジナル機種「Rakuten Hand」は7位と先週13位から6ランクアップ。発売以来初めてTOP10に入った。
1位 iPhone SE（アップル）
2位 iPhone 12（アップル）
3位 iPhone 12 Pro（アップル）
4位 iPhone 12 mini（アップル）
5位 AQUOS sense4（シャープ）
6位 iPhone 12 Pro Max（アップル）
7位 Rakuten Hand（Tinno Mobile Technology）
8位 Reno3 A（OPPO）
9位 AQUOS sense3 basic（シャープ）
10位 AQUOS sense3 lite SH-RM12（シャープ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
2021年1月25日週のスマートフォン（シリーズ別）売れ筋ランキングは、アップル「iPhone SE(2nd)」が10週連続で首位を獲得した。前週6位だったシャープ「AQUOS sense4」は4位に浮上。8週ぶりにiPhone以外の機種がTOP5に入ってきた。楽天モバイルのオリジナル機種「Rakuten Hand」は7位と先週13位から6ランクアップ。発売以来初めてTOP10に入った。
1位 iPhone SE（アップル）
2位 iPhone 12（アップル）
3位 iPhone 12 Pro（アップル）
4位 iPhone 12 mini（アップル）
5位 AQUOS sense4（シャープ）
6位 iPhone 12 Pro Max（アップル）
7位 Rakuten Hand（Tinno Mobile Technology）
8位 Reno3 A（OPPO）
9位 AQUOS sense3 basic（シャープ）
10位 AQUOS sense3 lite SH-RM12（シャープ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。