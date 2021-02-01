今売れてるワイヤレスマウスTOP10、ロジクールの新型ゲーミングマウスがTOP5入り 2021/2/1
実売データ
2021/02/01 07:30
「BCNランキング」2021年1月18日から24日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
2021年1月18日週の完全ワイヤレスイヤホン売れ筋ランキングは、アップル「AirPods Pro」が首位をキープした。2位は「AirPods with Charging Case」で、AirPodsシリーズの1位・2位独占が続いている。
先週10位だったソニー「EXTRA BASS ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック」は5位に浮上。3位から5位はソニーが占めており、アップルに迫る人気だ。
1位 AirPods Pro
MWP22J/A（アップル）
2位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
3位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM3(B)（ソニー）
4位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
WF-1000XM3(S)（ソニー）
5位 EXTRA BASS ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WF-XB700(B)（ソニー）
6位 Jabra Elite 85t Titanium Black
（GNオーディオジャパン）
7位 JBL CLUB PRO＋ TWS
JBLCLUBPROPTWSBLK（ハーマンインターナショナル）
8位 QuietComfort Earbuds Triple Black
（BOSE）
9位 いい音 ケーブルが一切ないBluetoothカナル型ワイヤレスイヤホン ディープブラック TA-CI01TW DBK（モアベスト）
10位 AirPods with Wireless Charging Case
MRXJ2J/A（アップル）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
2021年1月18日週の完全ワイヤレスイヤホン売れ筋ランキングは、アップル「AirPods Pro」が首位をキープした。2位は「AirPods with Charging Case」で、AirPodsシリーズの1位・2位独占が続いている。
先週10位だったソニー「EXTRA BASS ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック」は5位に浮上。3位から5位はソニーが占めており、アップルに迫る人気だ。
1位 AirPods Pro
MWP22J/A（アップル）
2位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
3位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM3(B)（ソニー）
4位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
WF-1000XM3(S)（ソニー）
5位 EXTRA BASS ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WF-XB700(B)（ソニー）
6位 Jabra Elite 85t Titanium Black
（GNオーディオジャパン）
7位 JBL CLUB PRO＋ TWS
JBLCLUBPROPTWSBLK（ハーマンインターナショナル）
8位 QuietComfort Earbuds Triple Black
（BOSE）
9位 いい音 ケーブルが一切ないBluetoothカナル型ワイヤレスイヤホン ディープブラック TA-CI01TW DBK（モアベスト）
10位 AirPods with Wireless Charging Case
MRXJ2J/A（アップル）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。