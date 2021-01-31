今売れてるスマートフォンTOP10、iPhoneのTOP5独占続く　2021/1/31

「BCNランキング」2021年1月18日から24日の日次集計データによると、スマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 iPhone SE（アップル）
2位 iPhone 12（アップル）
3位 iPhone 12 Pro（アップル）
4位 iPhone 12 mini（アップル）
5位 iPhone 12 Pro Max（アップル）
6位 AQUOS sense4（シャープ）
7位 AQUOS sense3 basic（シャープ）
8位 Reno3 A（OPPO）
9位 Xperia 10 II（ソニーモバイルコミュニケーションズ）
10位 Galaxy A41（SAMSUNG）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 iPhone SE（アップル）
2位 iPhone 12（アップル）
3位 iPhone 12 Pro（アップル）
4位 iPhone 12 mini（アップル）
5位 iPhone 12 Pro Max（アップル）
6位 AQUOS sense4（シャープ）
7位 AQUOS sense3 basic（シャープ）
8位 Reno3 A（OPPO）
9位 Xperia 10 II（ソニーモバイルコミュニケーションズ）
10位 Galaxy A41（SAMSUNG）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。