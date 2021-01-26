今売れてるワイヤレスキーボードTOP10、エレコムのマウスセット製品が2位にランクイン　202/1/26

「BCNランキング」2021年1月11日から17日の日次集計データによると、ワイヤレスキーボードの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Wireless Keyboard K275
K275（ロジクール）
2位 2.4GHzワイヤレスフルキーボード＆マウス
TK-FDM063BK（エレコム）
3位 Silent Wireless Keyboard K295 グラファイト
K295GP（ロジクール）
4位 MK295 Silent Wireless Combo グラファイト
MK295GP（ロジクール）
5位 Wireless Combo MK275
MK275（ロジクール）
6位 Wireless Combo MK245 NANO ブラック
MK245nBK（ロジクール）
7位 MX KEYS Advanced Wireless Illuminated Keyboard KX800
KX800（ロジクール）
8位 無線薄型コンパクトキーボード ブラック
TK-FDP099TBK（エレコム）
9位 K375s Multi-Device Bluetooth Keyboard + Stand combo
K375s（ロジクール）
10位 無線静音フルキーボード
TK-FDM092STBK（エレコム）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 Wireless Keyboard K275
K275（ロジクール）
2位 2.4GHzワイヤレスフルキーボード＆マウス
TK-FDM063BK（エレコム）
3位 Silent Wireless Keyboard K295 グラファイト
K295GP（ロジクール）
4位 MK295 Silent Wireless Combo グラファイト
MK295GP（ロジクール）
5位 Wireless Combo MK275
MK275（ロジクール）
6位 Wireless Combo MK245 NANO ブラック
MK245nBK（ロジクール）
7位 MX KEYS Advanced Wireless Illuminated Keyboard KX800
KX800（ロジクール）
8位 無線薄型コンパクトキーボード ブラック
TK-FDP099TBK（エレコム）
9位 K375s Multi-Device Bluetooth Keyboard + Stand combo
K375s（ロジクール）
10位 無線静音フルキーボード
TK-FDM092STBK（エレコム）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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外部リンク
- BCNランキング・データサービス＝https://www.bcnretail.com/dataservice/
- デジタル家電市場の動向がわかる！「サンプルデータ 無料ダウンロード」＝https://www.bcnretail.com/topics_detail20/id=178098
- デジタル・家電・流通の消費者動向を探る、マーケティングリサーチ＝https://www.bcnretail.com/topics_detail20/id=82735
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