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今売れてるホームシアターシステムTOP10、約3か月ぶりにヤマハがソニーを逆転して首位に　2021/1/26

実売データ

2021/01/26 07:30

　「BCNランキング」2021年1月11日から17日の日次集計データによると、ホームシアターシステムの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　フロントサラウンドシステム
YAS-109(B)（ヤマハ

2位　サウンドバー
HT-X8500（ソニー

3位　DENON DTS Virtual:X ＆ Bluetooth 対応サブウーハー内蔵サウンドバー
DHT-S216(K)（ディーアンドエムホールディングス

4位　Bose TV Speaker
（BOSE）

5位　JBL Bar 2.0 All-in-one
JBLBAR20AIOBLKJN（ハーマンインターナショナル

6位　サウンドバー
HT-G700（ソニー）

7位　ホームシアターシステム チャコールブラック
HT-S200F(B)（ソニー）

8位　サウンドバー
SR-C20A（ヤマハ）

9位　フロントサラウンドシステム
YAS-209(B)（ヤマハ）

10位　ホームシアターシステム
HT-ST5000（ソニー）

10位　ホームシアターシステム
HT-Z9F（ソニー）
 
YAS-109(B)


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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