液晶テレビ（4K非対応）売れ筋ランキングTOP10！　32型が今売れている！

「BCNランキング」2021年1月11日から17日の日次集計データによると、液晶テレビ（4K未満）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 AQUOS 2T-C32AE1（シャープ）
2位 32S515（TCL Corporation）
3位 REGZA 32S24（東芝）
4位 REGZA 32V34（東芝）
5位 AQUOS 2T-C42BE1（シャープ）
6位 REGZA 24V34（東芝）
7位 24V型 HD LED液晶テレビ 24A50（Hisense）
8位 REGZA 40V34（東芝）
9位 REGZA 40S22（東芝）
10位 VIERA TH-32H300（パナソニック）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 AQUOS 2T-C32AE1（シャープ）
2位 32S515（TCL Corporation）
3位 REGZA 32S24（東芝）
4位 REGZA 32V34（東芝）
5位 AQUOS 2T-C42BE1（シャープ）
6位 REGZA 24V34（東芝）
7位 24V型 HD LED液晶テレビ 24A50（Hisense）
8位 REGZA 40V34（東芝）
9位 REGZA 40S22（東芝）
10位 VIERA TH-32H300（パナソニック）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。