今売れてるワイヤレスキーボードTOP10、ロジクールの静音キーボードが10連覇　2021/1/19

「BCNランキング」2021年1月4日～10日の日次集計データによると、ワイヤレスキーボードの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Silent Wireless Keyboard K295 グラファイト
K295GP（ロジクール）
2位 Wireless Keyboard K275
K275（ロジクール）
3位 2.4GHzワイヤレスフルキーボード＆マウス
TK-FDM063BK（エレコム）
4位 MK295 Silent Wireless Combo グラファイト
MK295GP（ロジクール）
5位 無線2.4GHz フルキーボード 静音マウスセット ブラック
BSKBW120SBK（バッファロー）
6位 Wireless Combo MK245 NANO ブラック
MK245nBK（ロジクール）
7位 Wireless Keyboard K230
K230（ロジクール）
8位 Wireless Combo MK275
MK275（ロジクール）
8位 Wireless Keyboard K270
K270（ロジクール）
10位 MX KEYS Advanced Wireless Illuminated Keyboard KX800
KX800（ロジクール）
10位 無線薄型コンパクトキーボード ブラック
TK-FDP099TBK（エレコム）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 Silent Wireless Keyboard K295 グラファイト
K295GP（ロジクール）
2位 Wireless Keyboard K275
K275（ロジクール）
3位 2.4GHzワイヤレスフルキーボード＆マウス
TK-FDM063BK（エレコム）
4位 MK295 Silent Wireless Combo グラファイト
MK295GP（ロジクール）
5位 無線2.4GHz フルキーボード 静音マウスセット ブラック
BSKBW120SBK（バッファロー）
6位 Wireless Combo MK245 NANO ブラック
MK245nBK（ロジクール）
7位 Wireless Keyboard K230
K230（ロジクール）
8位 Wireless Combo MK275
MK275（ロジクール）
8位 Wireless Keyboard K270
K270（ロジクール）
10位 MX KEYS Advanced Wireless Illuminated Keyboard KX800
KX800（ロジクール）
10位 無線薄型コンパクトキーボード ブラック
TK-FDP099TBK（エレコム）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。