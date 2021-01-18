今売れてる完全ワイヤレスイヤホンTOP10、JBLの新製品がTOP5入り 2021/1/18
実売データ
2021/01/18 12:00
「BCNランキング」2021年1月4日～10日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 AirPods Pro
MWP22J/A（アップル）
2位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
3位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM3(B)（ソニー）
4位 JBL CLUB PRO＋ TWS
JBLCLUBPROPTWSBLK（ハーマンインターナショナル）
5位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
WF-1000XM3(S)（ソニー）
6位 AirPods with Wireless Charging Case
MRXJ2J/A（アップル）
7位 ワイヤレスイヤホン ホワイト
ATH-SQ1TW WH（オーディオテクニカ）
8位 Jabra Elite 85t Titanium Black
（GNオーディオジャパン）
9位 QuietComfort Earbuds Triple Black
（BOSE）
10位 MOMENTUM True Wireless 2 Black
（Sennheiser）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 AirPods Pro
MWP22J/A（アップル）
2位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
3位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM3(B)（ソニー）
4位 JBL CLUB PRO＋ TWS
JBLCLUBPROPTWSBLK（ハーマンインターナショナル）
5位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
WF-1000XM3(S)（ソニー）
6位 AirPods with Wireless Charging Case
MRXJ2J/A（アップル）
7位 ワイヤレスイヤホン ホワイト
ATH-SQ1TW WH（オーディオテクニカ）
8位 Jabra Elite 85t Titanium Black
（GNオーディオジャパン）
9位 QuietComfort Earbuds Triple Black
（BOSE）
10位 MOMENTUM True Wireless 2 Black
（Sennheiser）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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