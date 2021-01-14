4K非対応液晶テレビ売れ筋ランキング、レグザが6機種ランクイン！

実売データ

2021/01/14 17:30

　「BCNランキング」2021年1月4日～10日の日次集計データによると、液晶テレビ4K未満）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 

1位　AQUOS 2T-C32AE1（シャープ
2位　24V型 HD LED液晶テレビ 24A50（Hisense
3位　AQUOS 2T-C42BE1（シャープ）
4位　32S515（TCL Corporation）
5位　REGZA 32S24（東芝
6位　REGZA 32V34（東芝）
7位　REGZA 40V34（東芝）
8位　REGZA 24V34（東芝）
9位　REGZA 40S22（東芝）
10位 REGZA 24S24（東芝）
 
2T-C32AE1

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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