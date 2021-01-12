今売れてるワイヤレスキーボードTOP10、ロジクールがTOP5を独占　2021/1/12

「BCNランキング」2020年12月28日から2021年1月3日の日次集計データによると、ワイヤレスキーボードの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Silent Wireless Keyboard K295 グラファイト
K295GP（ロジクール）
2位 Wireless Keyboard K275
K275（ロジクール）
3位 MK295 Silent Wireless Combo グラファイト
MK295GP（ロジクール）
4位 Wireless Combo MK245 NANO ブラック
MK245nBK（ロジクール）
5位 Wireless Combo MK275
MK275（ロジクール）
6位 2.4GHzワイヤレスフルキーボード＆マウス
TK-FDM063BK（エレコム）
7位 Bluetoothミニキーボード ブラック
TK-FBP102BK（エレコム）
8位 無線2.4GHz フルキーボード 静音マウスセット ブラック
BSKBW120SBK（バッファロー）
9位 MX KEYS Advanced Wireless Illuminated Keyboard KX800
KX800（ロジクール）
10位 無線静音フルキーボード
TK-FDM092STBK（エレコム）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 Silent Wireless Keyboard K295 グラファイト
K295GP（ロジクール）
2位 Wireless Keyboard K275
K275（ロジクール）
3位 MK295 Silent Wireless Combo グラファイト
MK295GP（ロジクール）
4位 Wireless Combo MK245 NANO ブラック
MK245nBK（ロジクール）
5位 Wireless Combo MK275
MK275（ロジクール）
6位 2.4GHzワイヤレスフルキーボード＆マウス
TK-FDM063BK（エレコム）
7位 Bluetoothミニキーボード ブラック
TK-FBP102BK（エレコム）
8位 無線2.4GHz フルキーボード 静音マウスセット ブラック
BSKBW120SBK（バッファロー）
9位 MX KEYS Advanced Wireless Illuminated Keyboard KX800
KX800（ロジクール）
10位 無線静音フルキーボード
TK-FDM092STBK（エレコム）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。