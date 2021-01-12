12月に売れたヘッドホンTOP10、ロジクールのヘッドセットがTOP3を独占　2021/1/12

実売データ

2021/01/12 07:35

　「BCNランキング」2020年12月1日から31日の日次集計データによると、ヘッドホン（ヘッドセット含む）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　Stereo Headset H111
H111R（ロジクール

2位　G433 Wired 7.1 Surround Gaming Headset Black
G433BK（ロジクール）

3位　G331 Gaming Headset
G331（ロジクール）

4位　ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WH-1000XM4(B)（ソニー

5位　USBヘッドセット ネックバンドタイプ
HS-NB05USV（エレコム

6位　Razer Kraken Green
RZ04-02830200-R3M1（Razer）

7位　ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WH-CH510(B)（ソニー）

8位　USBヘッドセット 両耳小型オーバーヘッドタイプ
HS-HP27UBK（エレコム）

9位　タブレット用ヘッドセット(両耳小型オーバーヘッドタイプ)
HS-HP22TBK（エレコム）

10位　ゲーミングヘッドセット スタンダード for Nintendo Switch レッド
NSW-199（ホリ）
 
G433 Wired 7.1 Surround Gaming Headset Black


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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