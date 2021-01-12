12月に売れたヘッドホンTOP10、ロジクールのヘッドセットがTOP3を独占 2021/1/12
実売データ
2021/01/12 07:35
「BCNランキング」2020年12月1日から31日の日次集計データによると、ヘッドホン（ヘッドセット含む）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Stereo Headset H111
H111R（ロジクール）
2位 G433 Wired 7.1 Surround Gaming Headset Black
G433BK（ロジクール）
3位 G331 Gaming Headset
G331（ロジクール）
4位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WH-1000XM4(B)（ソニー）
5位 USBヘッドセット ネックバンドタイプ
HS-NB05USV（エレコム）
6位 Razer Kraken Green
RZ04-02830200-R3M1（Razer）
7位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WH-CH510(B)（ソニー）
8位 USBヘッドセット 両耳小型オーバーヘッドタイプ
HS-HP27UBK（エレコム）
9位 タブレット用ヘッドセット(両耳小型オーバーヘッドタイプ)
HS-HP22TBK（エレコム）
10位 ゲーミングヘッドセット スタンダード for Nintendo Switch レッド
NSW-199（ホリ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 Stereo Headset H111
H111R（ロジクール）
2位 G433 Wired 7.1 Surround Gaming Headset Black
G433BK（ロジクール）
3位 G331 Gaming Headset
G331（ロジクール）
4位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WH-1000XM4(B)（ソニー）
5位 USBヘッドセット ネックバンドタイプ
HS-NB05USV（エレコム）
6位 Razer Kraken Green
RZ04-02830200-R3M1（Razer）
7位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WH-CH510(B)（ソニー）
8位 USBヘッドセット 両耳小型オーバーヘッドタイプ
HS-HP27UBK（エレコム）
9位 タブレット用ヘッドセット(両耳小型オーバーヘッドタイプ)
HS-HP22TBK（エレコム）
10位 ゲーミングヘッドセット スタンダード for Nintendo Switch レッド
NSW-199（ホリ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。