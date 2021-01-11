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12月に売れたゲームコントローラー（PC対応）TOP10、Xboxの新型コントローラーが6位にランクイン　2021/1/11

実売データ

2021/01/11 12:00

　「BCNランキング」2020年12月1日から31日の日次集計データによると、PC対応ゲームコントローラーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　F310 GAMEPAD
F310r（ロジクール

2位　Xbox One Controller + Cable for Windows
4N6-00003（マイクロソフト

3位　超高性能有線ゲームパッド ブラック
JC-U4013SBK（エレコム

4位　ホリパッド ミニ for Nintendo Switch ピカチュウ＆イーブイ
NSW-279（ホリ）

5位　Xinput対応ゲームパッド ブラック
JC-U3613MBK（エレコム）

6位　Xbox ワイヤレスコントローラー ＋ USB-Cケーブル
マイクロソフト）

7位　ASTRO C40 TR Controller
（ロジクール）

8位　マリオカートレーシングホイール for Nintendo Switch
NSW-204（ホリ）

9位　ホリパッド ミニ for Nintendo Switch ピカチュウ
NSW-278（ホリ）

10位　OJO Classic PROコントローラー ブラック
（YesOJO）
 
Xbox ワイヤレスコントローラー + USB-Cケーブル


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 

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