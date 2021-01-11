12月に売れたゲームコントローラー（PC対応）TOP10、Xboxの新型コントローラーが6位にランクイン 2021/1/11
実売データ
2021/01/11 12:00
「BCNランキング」2020年12月1日から31日の日次集計データによると、PC対応ゲームコントローラーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 F310 GAMEPAD
F310r（ロジクール）
2位 Xbox One Controller + Cable for Windows
4N6-00003（マイクロソフト）
3位 超高性能有線ゲームパッド ブラック
JC-U4013SBK（エレコム）
4位 ホリパッド ミニ for Nintendo Switch ピカチュウ＆イーブイ
NSW-279（ホリ）
5位 Xinput対応ゲームパッド ブラック
JC-U3613MBK（エレコム）
6位 Xbox ワイヤレスコントローラー ＋ USB-Cケーブル
マイクロソフト）
7位 ASTRO C40 TR Controller
（ロジクール）
8位 マリオカートレーシングホイール for Nintendo Switch
NSW-204（ホリ）
9位 ホリパッド ミニ for Nintendo Switch ピカチュウ
NSW-278（ホリ）
10位 OJO Classic PROコントローラー ブラック
（YesOJO）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 F310 GAMEPAD
F310r（ロジクール）
2位 Xbox One Controller + Cable for Windows
4N6-00003（マイクロソフト）
3位 超高性能有線ゲームパッド ブラック
JC-U4013SBK（エレコム）
4位 ホリパッド ミニ for Nintendo Switch ピカチュウ＆イーブイ
NSW-279（ホリ）
5位 Xinput対応ゲームパッド ブラック
JC-U3613MBK（エレコム）
6位 Xbox ワイヤレスコントローラー ＋ USB-Cケーブル
マイクロソフト）
7位 ASTRO C40 TR Controller
（ロジクール）
8位 マリオカートレーシングホイール for Nintendo Switch
NSW-204（ホリ）
9位 ホリパッド ミニ for Nintendo Switch ピカチュウ
NSW-278（ホリ）
10位 OJO Classic PROコントローラー ブラック
（YesOJO）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。