12月に売れた外付けSSDランキング、USBメモリ型SSDが3位と8位に登場　2021/1/9

実売データ

2021/01/09 09:00

　「BCNランキング」2020年12月1日から31日の日次集計データによると、外付けSSDの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　SSD-PGU3-B/NL 1TB
SSD-PG1.0U3-B/NL（バッファロー

2位　SSD-PGU3-A 480GB ブラック
SSD-PG480U3-BA（バッファロー）

3位　SSD-PUTA 1TB
SSD-PUT1.0U3-BKA（バッファロー）

4位　外付けポータブルSSD 500GB ブラック
ESD-EJ0500GBK（エレコム

5位　SSPH-UA 1TB
SSPH-UA1N/E（IOデータ機器）

6位　Extreme Portable SSD 1TB
SDSSDE60-1T00-J25（SanDisk

7位　Extreme Portable SSD 2TB
SDSSDE60-2T00-J25（SanDisk）

8位　SSD-PUTA 500GB
SSD-PUT500U3-BKA（バッファロー）

9位　SSD-PGU3-A 240GB ブラック
SSD-PG240U3-BA（バッファロー）

10位　SSD-PGU3-A 960GB ブラック
SSD-PG960U3-BA（バッファロー）
 
SSD-PUTA 1TB


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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