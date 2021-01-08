iPhone 12 12Pro対応スマホケース売れ筋ランキングTOP10
実売データ
2021/01/08 12:00
「BCNランキング」2020年12月28日から2021年1月3日の日次集計データによると、iPhone 12 12Pro対応スマートフォンケースの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 iPhone 12/12 Pro ハイブリッド ケース TRANTECT クリア
PM-A20BHVCCR（エレコム）
2位 iPhone 12 / 12 Pro [Turtle] ハイブリッドケース
TR-IP20M-TT-CL（トリニティ）
3位 [iPhone 12/12 Pro専用]iFace Reflection 強化ガラス クリアケース ブラック
41-907-921968（Hamee）
4位 iPhone 12/12 Pro用耐衝撃ハイブリッドケース Puffull クリア/ブラック
RT-P27CC14/CBM（レイ・アウト）
5位 iPhone 12/12 Pro専用iFace Reflection 強化ガラス クリアケース ベージュ
41-907-922002（Hamee）
6位 iPhone12 12 Pro ケース カバー ソフト TPU 1.2mm クリア
5770IP061TP（テレホンリース）
7位 iPhone 12/12 Pro用耐衝撃 手帳型ケース シンプル マグネット ブラック/レッド
RT-P27ELC1/BR（レイ・アウト）
8位 iPhone 12/12 Pro ハイブリッド ケース TOUGH SLIM フレームカラー リング付き
ブラック PM-A20BTSLFCRBK（エレコム）
9位 iPhone 12/12 Pro ハイブリッド ケース TOUGH SLIM LITE フレームカラー
ブラック PM-A20BTSLFCBK（エレコム）
10位 [iPhone 12/12 Pro]用iFace First Class Standardケース ホワイト
41-911785（Hamee）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 iPhone 12/12 Pro ハイブリッド ケース TRANTECT クリア
PM-A20BHVCCR（エレコム）
2位 iPhone 12 / 12 Pro [Turtle] ハイブリッドケース
TR-IP20M-TT-CL（トリニティ）
3位 [iPhone 12/12 Pro専用]iFace Reflection 強化ガラス クリアケース ブラック
41-907-921968（Hamee）
4位 iPhone 12/12 Pro用耐衝撃ハイブリッドケース Puffull クリア/ブラック
RT-P27CC14/CBM（レイ・アウト）
5位 iPhone 12/12 Pro専用iFace Reflection 強化ガラス クリアケース ベージュ
41-907-922002（Hamee）
6位 iPhone12 12 Pro ケース カバー ソフト TPU 1.2mm クリア
5770IP061TP（テレホンリース）
7位 iPhone 12/12 Pro用耐衝撃 手帳型ケース シンプル マグネット ブラック/レッド
RT-P27ELC1/BR（レイ・アウト）
8位 iPhone 12/12 Pro ハイブリッド ケース TOUGH SLIM フレームカラー リング付き
ブラック PM-A20BTSLFCRBK（エレコム）
9位 iPhone 12/12 Pro ハイブリッド ケース TOUGH SLIM LITE フレームカラー
ブラック PM-A20BTSLFCBK（エレコム）
10位 [iPhone 12/12 Pro]用iFace First Class Standardケース ホワイト
41-911785（Hamee）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。