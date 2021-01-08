iPhone 12 12Pro対応スマホケース売れ筋ランキングTOP10

実売データ

2021/01/08 12:00

　「BCNランキング」2020年12月28日から2021年1月3日の日次集計データによると、iPhone 12 12Pro対応スマートフォンケースの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　iPhone 12/12 Pro ハイブリッド ケース TRANTECT クリア
     PM-A20BHVCCR（エレコム

2位　iPhone 12 / 12 Pro [Turtle] ハイブリッドケース
     TR-IP20M-TT-CL（トリニティ

3位　[iPhone 12/12 Pro専用]iFace Reflection 強化ガラス クリアケース ブラック
     41-907-921968（Hamee

4位　iPhone 12/12 Pro用耐衝撃ハイブリッドケース Puffull クリア/ブラック
     RT-P27CC14/CBM（レイ・アウト）

5位　iPhone 12/12 Pro専用iFace Reflection 強化ガラス クリアケース ベージュ
     41-907-922002（Hamee）

6位　iPhone12 12 Pro ケース カバー ソフト TPU 1.2mm クリア
     5770IP061TP（テレホンリース）

7位　iPhone 12/12 Pro用耐衝撃 手帳型ケース シンプル マグネット ブラック/レッド
     RT-P27ELC1/BR（レイ・アウト）

8位　iPhone 12/12 Pro ハイブリッド ケース TOUGH SLIM フレームカラー リング付き
     ブラック PM-A20BTSLFCRBK（エレコム）

9位　iPhone 12/12 Pro ハイブリッド ケース TOUGH SLIM LITE フレームカラー 
     ブラック PM-A20BTSLFCBK（エレコム）

10位　[iPhone 12/12 Pro]用iFace First Class Standardケース ホワイト
     41-911785（Hamee）
 
PM-A20BHVCCR


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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