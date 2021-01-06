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2020年に売れたミラーレス一眼TOP10、オリンパス「E-M10 Mark III」が「EOS Kiss M」との首位争いを制する　2021/1/6

実売データ

2021/01/06 12:00

　「BCNランキング」2020年1月1日から12月6日の日次集計データによると、ミラーレス一眼カメラの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　OLYMPUS OM-D E-M10 Mark III EZダブルズームキット シルバー
オリンパス

2位　EOS Kiss M ダブルズームキット ホワイト
EOSKISSMWH-WZK（キヤノン

3位　OLYMPUS PEN E-PL9 EZ ダブルズームキット ホワイト
（オリンパス）

4位　α6400 ダブルズームレンズキット ブラック
ILCE-6400Y(B)（ソニー

5位　EOS Kiss M ダブルズームキット ブラック
EOSKISSMBK-WZK（キヤノン）

6位　OLYMPUS OM-D E-M10 Mark III EZダブルズームキット ブラック
（オリンパス）

7位　α6400 ダブルズームレンズキット シルバー
ILCE-6400Y(S)（ソニー）

8位　LUMIX GF9 ダブルレンズキット オレンジ
DC-GF9W-D（パナソニック

9位　Z 50 ダブルズームキット
Z50WZ（ニコン

10位　α6100 ダブルズームレンズキット ブラック
ILCE-6100Y(B)（ソニー）
 
E-M10MK3 EZダブルズームキット(SLV)


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 

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