2020年に売れたミラーレス一眼TOP10、オリンパス「E-M10 Mark III」が「EOS Kiss M」との首位争いを制する 2021/1/6
「BCNランキング」2020年1月1日から12月6日の日次集計データによると、ミラーレス一眼カメラの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 OLYMPUS OM-D E-M10 Mark III EZダブルズームキット シルバー
（オリンパス）
2位 EOS Kiss M ダブルズームキット ホワイト
EOSKISSMWH-WZK（キヤノン）
3位 OLYMPUS PEN E-PL9 EZ ダブルズームキット ホワイト
（オリンパス）
4位 α6400 ダブルズームレンズキット ブラック
ILCE-6400Y(B)（ソニー）
5位 EOS Kiss M ダブルズームキット ブラック
EOSKISSMBK-WZK（キヤノン）
6位 OLYMPUS OM-D E-M10 Mark III EZダブルズームキット ブラック
（オリンパス）
7位 α6400 ダブルズームレンズキット シルバー
ILCE-6400Y(S)（ソニー）
8位 LUMIX GF9 ダブルレンズキット オレンジ
DC-GF9W-D（パナソニック）
9位 Z 50 ダブルズームキット
Z50WZ（ニコン）
10位 α6100 ダブルズームレンズキット ブラック
ILCE-6100Y(B)（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 OLYMPUS OM-D E-M10 Mark III EZダブルズームキット シルバー
（オリンパス）
2位 EOS Kiss M ダブルズームキット ホワイト
EOSKISSMWH-WZK（キヤノン）
3位 OLYMPUS PEN E-PL9 EZ ダブルズームキット ホワイト
（オリンパス）
4位 α6400 ダブルズームレンズキット ブラック
ILCE-6400Y(B)（ソニー）
5位 EOS Kiss M ダブルズームキット ブラック
EOSKISSMBK-WZK（キヤノン）
6位 OLYMPUS OM-D E-M10 Mark III EZダブルズームキット ブラック
（オリンパス）
7位 α6400 ダブルズームレンズキット シルバー
ILCE-6400Y(S)（ソニー）
8位 LUMIX GF9 ダブルレンズキット オレンジ
DC-GF9W-D（パナソニック）
9位 Z 50 ダブルズームキット
Z50WZ（ニコン）
10位 α6100 ダブルズームレンズキット ブラック
ILCE-6100Y(B)（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。