2020年に売れたコンパクトデジカメTOP10、「IXY 200」、「Cyaber-shot W830」が根強い人気 2021/1/4
実売データ
2021/01/04 07:30
「BCNランキング」2020年1月1日から12月6日の日次集計データによると、コンパクトデジカメの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 IXY 200 シルバー
（キヤノン）
2位 Cyber-shot W830
DSC-W830（ソニー）
3位 IXY 650 シルバー
（キヤノン）
4位 IXY 200 レッド
（キヤノン）
5位 PowerShot SX620 HS ブラック
（キヤノン）
6位 COOLPIX W300 ブラック
（ニコン）
7位 Cyber-shot WX350 ブラック
DSC-WX350(B)（ソニー）
8位 PowerShot SX720 HS ブラック
（キヤノン）
9位 FinePix XP140 イエロー
FX-XP140Y（富士フイルム）
10位 IXY 650 ブラック
（キヤノン）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 IXY 200 シルバー
（キヤノン）
2位 Cyber-shot W830
DSC-W830（ソニー）
3位 IXY 650 シルバー
（キヤノン）
4位 IXY 200 レッド
（キヤノン）
5位 PowerShot SX620 HS ブラック
（キヤノン）
6位 COOLPIX W300 ブラック
（ニコン）
7位 Cyber-shot WX350 ブラック
DSC-WX350(B)（ソニー）
8位 PowerShot SX720 HS ブラック
（キヤノン）
9位 FinePix XP140 イエロー
FX-XP140Y（富士フイルム）
10位 IXY 650 ブラック
（キヤノン）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。