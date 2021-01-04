  • ホーム
  • 調査・市場分析
  • 2020年に売れたコンパクトデジカメTOP10、「IXY 200」、「Cyaber-shot W830」が根強い人気　2021/1/4

2020年に売れたコンパクトデジカメTOP10、「IXY 200」、「Cyaber-shot W830」が根強い人気　2021/1/4

実売データ

2021/01/04 07:30

　「BCNランキング」2020年1月1日から12月6日の日次集計データによると、コンパクトデジカメの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 

1位　IXY 200 シルバー
キヤノン

2位　Cyber-shot W830
DSC-W830（ソニー

3位　IXY 650 シルバー
（キヤノン）

4位　IXY 200 レッド
（キヤノン）

5位　PowerShot SX620 HS ブラック
（キヤノン）

6位　COOLPIX W300 ブラック
ニコン

7位　Cyber-shot WX350 ブラック
DSC-WX350(B)（ソニー）

8位　PowerShot SX720 HS ブラック
（キヤノン）

9位　FinePix XP140 イエロー
FX-XP140Y（富士フイルム

10位　IXY 650 ブラック
（キヤノン）
 
IXY 200（左）、Cyber-shot W830（右）


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

関連記事

外部リンク

データサービス・リサーチについて

お問い合わせはこちら

オススメの記事

 
 