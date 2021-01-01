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2020年のデスクトップ売れ筋TOP10、レノボグループが上位席捲、アップルも健闘　2021/1/1

実売データ

2021/01/01 12:00

　「BCNランキング」2020年1月1日から12月6日の日次集計データによると、デスクトップPCの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　LAVIE Home All-in-one ファインブラック
HA370/RAB（NEC

2位　LAVIE Home All-in-one ファインホワイト
HA370/RAW（NEC

3位　ESPRIMO FH90/D2
FMVF90D2B（富士通

4位　LAVIE Desk All-in-one
DA770/MAB（NEC）

5位　LAVIE Home All-in-one ファインブラック
HA700/RAB（NEC）

6位　ideaCentre A340
F0E6008FJP（レノボ・ジャパン

7位　iMac 3.0GHz Intel Core i5
MRQY2J/A（アップル

8位　iMac 3.0GHz Intel Core i5
MRT42J/A（アップル）

9位　iMac 3.6GHz Intel Core i3
MRT32J/A（アップル）

10位　ideacentre A340
F0ER000UJP（レノボ・ジャパン）
 
HA370/RAB


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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