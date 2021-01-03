2020年に売れたPCゲーム（パッケージ版）TOP10、マインクラフトがワン・ツー、「Summer Pockets」は3位に 2021/1/2
実売データ
2021/01/03 19:00
「BCNランキング」2020年1月1日から12月6日の日次集計データによると、PCゲーム（パッケージ版）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Minecraft PC/Mac版
（マイクロソフト）
2位 Minecraft Java Edition POSA版
（マイクロソフト）
3位 Summer Pockets REFLECTION BLUE 初回版 早期予約色紙付き/通販・店舗対応版
（ビジュアルアーツ）
4位 三國志14 通常版
（コーエーテクモゲームス）
5位 ファイナルファンタジーXIV コンプリートパック 新生エオルゼア-漆黒のヴィランズ Windows版 （スクウェア・エニックス）
6位 Summer Pockets REFLECTION BLUE 初回版
（ビジュアルアーツ）
7位 Summer Pockets REFLECTION BLUE 豪華限定版 早期予約色紙付き
（ビジュアルアーツ）
8位 ドラゴンクエストX いばらの巫女と滅びの神 オンライン
（スクウェア・エニックス）
9位 爆発的1480シリーズ ベストセレクション 100万人のための3D麻雀
（アンバランス）
10位 ドラゴンクエストX オールインワンパッケージ version 1-5
（スクウェア・エニックス）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 Minecraft PC/Mac版
（マイクロソフト）
2位 Minecraft Java Edition POSA版
（マイクロソフト）
3位 Summer Pockets REFLECTION BLUE 初回版 早期予約色紙付き/通販・店舗対応版
（ビジュアルアーツ）
4位 三國志14 通常版
（コーエーテクモゲームス）
5位 ファイナルファンタジーXIV コンプリートパック 新生エオルゼア-漆黒のヴィランズ Windows版 （スクウェア・エニックス）
6位 Summer Pockets REFLECTION BLUE 初回版
（ビジュアルアーツ）
7位 Summer Pockets REFLECTION BLUE 豪華限定版 早期予約色紙付き
（ビジュアルアーツ）
8位 ドラゴンクエストX いばらの巫女と滅びの神 オンライン
（スクウェア・エニックス）
9位 爆発的1480シリーズ ベストセレクション 100万人のための3D麻雀
（アンバランス）
10位 ドラゴンクエストX オールインワンパッケージ version 1-5
（スクウェア・エニックス）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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