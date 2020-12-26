今売れてるSIMフリーAndroidスマホTOP10、Rakuten Handが初TOP10入り　2020/12/26

実売データ

2020/12/26 12:00

　「BCNランキング」2020年12月14日から20日の日次集計データによると、SIMフリーAndroidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　A5 2020（OPPO
2位　AQUOS sense3 lite SH-RM12（シャープ
3位　Reno3 A(Y!mobile)（OPPO）
4位　AQUOS sense4 SH-M15（シャープ）
5位　Reno3 A（OPPO）
6位　nova lite 3＋（Huawei Technologies
7位　ZenFone Max (M2) 64GB ZB633KL-64S4（ASUS
8位　Reno3 A(UQ mobile)（OPPO）
9位　Rakuten Hand（Tinno Mobile Technology）
10位 BASIO4(UQ mobile)（京セラ
 
Rakuten Hand


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 

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