今売れてるSIMフリーAndroidスマホTOP10、Rakuten Handが初TOP10入り 2020/12/26
「BCNランキング」2020年12月14日から20日の日次集計データによると、SIMフリーAndroidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 A5 2020（OPPO）
2位 AQUOS sense3 lite SH-RM12（シャープ）
3位 Reno3 A(Y!mobile)（OPPO）
4位 AQUOS sense4 SH-M15（シャープ）
5位 Reno3 A（OPPO）
6位 nova lite 3＋（Huawei Technologies）
7位 ZenFone Max (M2) 64GB ZB633KL-64S4（ASUS）
8位 Reno3 A(UQ mobile)（OPPO）
9位 Rakuten Hand（Tinno Mobile Technology）
10位 BASIO4(UQ mobile)（京セラ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 A5 2020（OPPO）
2位 AQUOS sense3 lite SH-RM12（シャープ）
3位 Reno3 A(Y!mobile)（OPPO）
4位 AQUOS sense4 SH-M15（シャープ）
5位 Reno3 A（OPPO）
6位 nova lite 3＋（Huawei Technologies）
7位 ZenFone Max (M2) 64GB ZB633KL-64S4（ASUS）
8位 Reno3 A(UQ mobile)（OPPO）
9位 Rakuten Hand（Tinno Mobile Technology）
10位 BASIO4(UQ mobile)（京セラ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。