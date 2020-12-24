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ノートPC、NECが今売れている！　MacBookは3製品がTOP10入り！　週間ノートPC売れ筋ランキング

実売データ

2020/12/24 18:00

　「BCNランキング」2020年12月14日から20日の日次集計データによると、ノートPCの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 

1位　LAVIE N15 ネイビーブルー
N1565/AAL（NEC

2位　LAVIE N15 パールホワイト
N1565/AAW（NEC

3位　LAVIE N15 パールホワイト
N1515/AAW（NEC）

4位　FMV LIFEBOOK AH42/E1 プレミアムホワイト
FMVA42E1W1（富士通

5位　MacBook Air Retinaディスプレイモデル スペースグレイ
MGN63J/A（アップル

6位　FMV LIFEBOOK AH42/E1 ブライトブラック
FMVA42E1B1（富士通）

7位　MacBook Pro Touch Bar搭載 Retinaディスプレイモデル スペースグレイ
MYD82J/A（アップル）

8位　LAVIE N15 ネイビーブルー
N1515/AAL（NEC）

9位　FMV LIFEBOOK AH53/E2 プレミアムホワイト
FMVA53E2W（富士通）

10位　MacBook Air Retinaディスプレイモデル ゴールド
MGND3J/A（アップル）
 
MacBook Air


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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