今売れてるホームシアターシステムTOP10、ソニー製品が5製品ランクイン

実売データ

2020/12/22 12:00

　「BCNランキング」2020年12月7日～13日の日次集計データによると、ホームシアターシステムの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　サウンドバー　HT-X8500（ソニー
2位　フロントサラウンドシステム　YAS-109(B)（ヤマハ
3位　DTS Virtual:X & Bluetooth 対応サブウーハー内蔵サウンドバー　DHT-S216(K)（デノン）
4位　サウンドバー　HT-G700（ソニー）
5位　Bose TV Speaker　BOSE TV SPEAKER（BOSE
6位　JBL Bar 2.0 All-in-one　JBLBAR20AIOBLKJN（ハーマンインターナショナル
7位　ホームシアターシステム チャコールブラック　HT-S200F(B)（ソニー）
8位　ホームシアターシステム　HT-Z9F（ソニー）
9位　HS214　HS214（Hisense
10位　2.1ch Soundbar　HT-S350（ソニー）
 
HT-G700


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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