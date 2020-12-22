今売れてるホームシアターシステムTOP10、ソニー製品が5製品ランクイン
実売データ
2020/12/22 12:00
「BCNランキング」2020年12月7日～13日の日次集計データによると、ホームシアターシステムの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 サウンドバー HT-X8500（ソニー）
2位 フロントサラウンドシステム YAS-109(B)（ヤマハ）
3位 DTS Virtual:X & Bluetooth 対応サブウーハー内蔵サウンドバー DHT-S216(K)（デノン）
4位 サウンドバー HT-G700（ソニー）
5位 Bose TV Speaker BOSE TV SPEAKER（BOSE）
6位 JBL Bar 2.0 All-in-one JBLBAR20AIOBLKJN（ハーマンインターナショナル）
7位 ホームシアターシステム チャコールブラック HT-S200F(B)（ソニー）
8位 ホームシアターシステム HT-Z9F（ソニー）
9位 HS214 HS214（Hisense）
10位 2.1ch Soundbar HT-S350（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 サウンドバー HT-X8500（ソニー）
2位 フロントサラウンドシステム YAS-109(B)（ヤマハ）
3位 DTS Virtual:X & Bluetooth 対応サブウーハー内蔵サウンドバー DHT-S216(K)（デノン）
4位 サウンドバー HT-G700（ソニー）
5位 Bose TV Speaker BOSE TV SPEAKER（BOSE）
6位 JBL Bar 2.0 All-in-one JBLBAR20AIOBLKJN（ハーマンインターナショナル）
7位 ホームシアターシステム チャコールブラック HT-S200F(B)（ソニー）
8位 ホームシアターシステム HT-Z9F（ソニー）
9位 HS214 HS214（Hisense）
10位 2.1ch Soundbar HT-S350（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。