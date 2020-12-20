今売れてる4Kチューナー搭載テレビTOP10、50型AQUOSが2位にランクイン　2020/12/20

「BCNランキング」2020年12月7日～13日の日次集計データによると、4Kチューナー搭載テレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 BRAVIA KJ-55X9500H（ソニー）
2位 AQUOS 4K 4T-C50CN1（シャープ）
3位 BRAVIA KJ-43X8000H（ソニー）
4位 BRAVIA KJ-43X8500H（ソニー）
5位 AQUOS 4K 4T-C40CL1（シャープ）
6位 VIERA TH-49HX850（パナソニック）
7位 VIERA TH-43HX850（パナソニック）
8位 BRAVIA KJ-65X9500H（ソニー）
9位 BRAVIA KJ-55A8H（ソニー）
10位 REGZA 43M540X（東芝）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 BRAVIA KJ-55X9500H（ソニー）
2位 AQUOS 4K 4T-C50CN1（シャープ）
3位 BRAVIA KJ-43X8000H（ソニー）
4位 BRAVIA KJ-43X8500H（ソニー）
5位 AQUOS 4K 4T-C40CL1（シャープ）
6位 VIERA TH-49HX850（パナソニック）
7位 VIERA TH-43HX850（パナソニック）
8位 BRAVIA KJ-65X9500H（ソニー）
9位 BRAVIA KJ-55A8H（ソニー）
10位 REGZA 43M540X（東芝）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。