デジタルビデオカメラ週間売れ筋ランキング！ TOPはDJIもソニー製が今売れている！
実売データ
2020/12/17 07:30
「BCNランキング」2020年12月7日から13日の日次集計データによると、デジタルビデオカメラの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 DJI Pocket 2 Creator Combo
（DJI）
2位 Handycam ブロンズブラウン
HDR-CX680(TI)（ソニー）
3位 Handycam ホワイト
HDR-CX680(W)（ソニー）
4位 Handycam ホワイト
HDR-CX470(W)（ソニー）
5位 GoPro HERO 9 Black バンドル
CHDRB-901-FW（GoPro）
6位 GoPro HERO 9 Black
CHDHX-901-FW（GoPro）
7位 Handycam ブラック
HDR-CX470(B)（ソニー）
8位 デジタルハイビジョンビデオカメラ ホワイト
HC-V480MS-W（パナソニック）
8位 Handycam ブラック
FDR-AX45(B)（ソニー）
10位 デジタル4Kビデオカメラ カカオブラウン
HC-VX992M-T（パナソニック）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 DJI Pocket 2 Creator Combo
（DJI）
2位 Handycam ブロンズブラウン
HDR-CX680(TI)（ソニー）
3位 Handycam ホワイト
HDR-CX680(W)（ソニー）
4位 Handycam ホワイト
HDR-CX470(W)（ソニー）
5位 GoPro HERO 9 Black バンドル
CHDRB-901-FW（GoPro）
6位 GoPro HERO 9 Black
CHDHX-901-FW（GoPro）
7位 Handycam ブラック
HDR-CX470(B)（ソニー）
8位 デジタルハイビジョンビデオカメラ ホワイト
HC-V480MS-W（パナソニック）
8位 Handycam ブラック
FDR-AX45(B)（ソニー）
10位 デジタル4Kビデオカメラ カカオブラウン
HC-VX992M-T（パナソニック）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。