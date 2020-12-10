今売れ筋のノートPCランキングTOP10！　NEC製品が上位を独占！

実売データ

2020/12/10 17:30

　「BCNランキング」2020年11月30日から12月6日の日次集計データによると、ノートPCの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 

1位　LAVIE N15 ネイビーブルー
N1565/AAL（NEC

2位　LAVIE N15 パールホワイト
N1565/AAW（NEC

3位　LAVIE N15 パールホワイト
N1515/AAW（NEC）

4位　FMV LIFEBOOK AH42/E1 ブライトブラック
FMVA42E1B1（富士通

5位　FMV LIFEBOOK AH42/E1 プレミアムホワイト
FMVA42E1W1（富士通）

6位　LAVIE N15 カームレッド
N1565/AAR（NEC）

7位　MacBook Air Retinaディスプレイモデル スペースグレイ
MGN73J/A（アップル

7位　MacBook Air Retinaディスプレイモデル ゴールド
MGND3J/A（アップル）

9位　LAVIE N15 ネイビーブルー
N1515/AAL（NEC）

10位　MacBook Pro Touch Bar搭載 Retinaディスプレイモデル スペースグレイ
MYD82J/A（アップル）
 
LAVIE N15


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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