デジタルビデオカメラ売れ筋ランキング、今売れている製品は？
実売データ
2020/12/10 07:30
「BCNランキング」2020年11月30日から12月6日の日次集計データによると、デジタルビデオカメラの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 DJI Pocket 2 Creator Combo
（DJI）
2位 Handycam ブロンズブラウン
HDR-CX680(TI)（ソニー）
3位 Handycam ホワイト
HDR-CX680(W)（ソニー）
4位 GoPro HERO 9 Black
CHDHX-901-FW（GoPro）
5位 Handycam ホワイト
HDR-CX470(W)（ソニー）
6位 デジタル4Kビデオカメラ カカオブラウン
HC-VX992M-T（パナソニック）
7位 デジタルハイビジョンビデオカメラ ホワイト
HC-V480MS-W（パナソニック）
8位 Handycam ブロンズブラウン
FDR-AX45(TI)（ソニー）
8位 GoPro HERO 9 Black バンドル
CHDRB-901-FW（GoPro）
10位 Handycam ブラック
FDR-AX45(B)（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 DJI Pocket 2 Creator Combo
（DJI）
2位 Handycam ブロンズブラウン
HDR-CX680(TI)（ソニー）
3位 Handycam ホワイト
HDR-CX680(W)（ソニー）
4位 GoPro HERO 9 Black
CHDHX-901-FW（GoPro）
5位 Handycam ホワイト
HDR-CX470(W)（ソニー）
6位 デジタル4Kビデオカメラ カカオブラウン
HC-VX992M-T（パナソニック）
7位 デジタルハイビジョンビデオカメラ ホワイト
HC-V480MS-W（パナソニック）
8位 Handycam ブロンズブラウン
FDR-AX45(TI)（ソニー）
8位 GoPro HERO 9 Black バンドル
CHDRB-901-FW（GoPro）
10位 Handycam ブラック
FDR-AX45(B)（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
-
-
-
-
￥56,200Amazonで購入する