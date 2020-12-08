iPhone 12 mini対応スマホケース週間売れ筋ランキング、クリアケースがいま人気！

実売データ

2020/12/08 07:30

　「BCNランキング」2020年11月23日から29日の日次集計データによると、iPhone 12 mini対応スマートフォンケースの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 

1位　iPhone 12 mini [Turtle] ハイブリッドケース
TR-IP20S-TT-CL（トリニティ

2位　iPhone 12 mini ハイブリッド ケース TRANTECT クリア
PM-A20AHVCCR（エレコム

3位　iPhone12 mini ケース カバー ソフト TPU 1.2mm クリア
5671IP054TP（テレホンリース）

4位　iPhone 12 mini用耐衝撃ハイブリッドケース Puffull クリア/ブラック
RT-P26CC14/CBM（レイ・アウト）

5位　iPhone 12 mini ソフト ケース 極み
PM-A20AUCTCR（エレコム）

6位　iPhone 12 mini ソフト ケース 薄型 クリア
PM-A20AUCUCR（エレコム）

7位　iPhone 12 mini ハイブリッド ケース TOUGH SLIM LITE フレームカラー ブラック
PM-A20ATSLFCBK（エレコム）

8位　iPhone 12 mini ハイブリッド ケース TOUGH SLIM フレームカラー リング付き ブラック PM-A20ATSLFCRBK（エレコム）

9位　iPhone 12 mini用耐衝撃 手帳型ケース シンプル マグネット ブラック/レッド
RT-P26ELC1/BR（レイ・アウト）

10位　iPhone 12 mini ハード ケース 極み
PM-A20APVKCR（エレコム）
 
TR-IP20S-TT-CL


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 

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