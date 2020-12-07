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iPhone 12 12Pro対応スマホケース、人気はクリアタイプ！　iPhone 12 12Pro対応スマートフォンケース週間売れ筋ランキング

実売データ

2020/12/07 07:30

　「BCNランキング」2020年11月23日から29日の日次集計データによると、iPhone 12 12Pro対応スマートフォンケースの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　iPhone 12/12 Pro ハイブリッド ケース TRANTECT クリア
PM-A20BHVCCR（エレコム

2位　iPhone 12 / 12 Pro [Turtle] ハイブリッドケース
TR-IP20M-TT-CL（トリニティ

3位　iPhone 12/12 Pro用耐衝撃ハイブリッドケース Puffull クリア/ブラック
RT-P27CC14/CBM（レイ・アウト）

4位　iPhone 12/12 Pro用耐衝撃 手帳型ケース シンプル マグネット ブラック/レッド
RT-P27ELC1/BR（レイ・アウト）

5位　iPhone12 12 Pro ケース カバー ソフト TPU 1.2mm クリア
5770IP061TP（テレホンリース）

6位　iPhone 12/12 Pro ソフト ケース 極み
PM-A20BUCTCR（エレコム）

7位　iPhone 12/iPhone 12 Pro 耐衝撃ソフトケース「CLEAR Round」 クリア
LP-IM20CRDCL（LEPLUS）

8位　[iPhone 12/12 Pro専用]iFace Reflection 強化ガラス クリアケース ブラック
41-907-921968（Hamee

9位　iPhone 12/12 Pro ハイブリッド ケース TOUGH SLIM LITE フレームカラー ブラック PM-A20BTSLFCBK（エレコム）

10位　iPhone 12/12 Pro ハイブリッド ケース TOUGH SLIM フレームカラー リング付き ブラック PM-A20BTSLFCRBK（エレコム）
 
PM-A20BHVCCR


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 

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