今売れてる10万円以下ノートPC、MacBook AirがTOP10内に3製品ランクイン 2020/11/28 実売データ 2020/11/28 17:30 Tweet ノートPC 「BCNランキング」2020年11月16日から22日の日次集計データによると、ノートPC（10万円以下）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。 1位 LAVIE N15 パールホワイト N1515/AAW（NEC） 2位 FMV LIFEBOOK AH42/E1 ブライトブラック FMVA42E1B1（富士通） 3位 Ideapad L340 81LW002PJP（レノボ・ジャパン） 4位 VivoBook 15 X512DA X512DA-BQ1136TS（ASUS） 5位 MacBook Air Retinaディスプレイモデル スペースグレイ MWTJ2J/A（アップル） 6位 ASUS X543MA X543MA-GQ512T（ASUS） 7位 IdeaPad L350 81Y3009MJP（レノボ・ジャパン） 8位 Ideapad L350 81Y300A1JP（レノボ・ジャパン） 9位 MacBook Air Retinaディスプレイモデル ゴールド MWTL2J/A（アップル） 10位 MacBook Air Retinaディスプレイモデル シルバー MWTK2J/A（アップル） MacBook Air Retinaディスプレイモデル スペースグレイ ＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。 NECパーソナル PC-N1515AAW LAVIE N15 - N1515/AAW パールホワイト ￥90,199 Amazonで購入する 富士通 FMV LIFEBOOK AH42/E1（ブライトブラック）- 15.6型ノートパソコン[AMD Athlon Gold/メモリ 4GB / SSD 256GB / DVDドライブ]Microsoft Office Home ＆ Business 2019 FMVA42E1B1 ￥86,206 Amazonで購入する Lenovo(レノボジャパン) ノートPC ideapad L340 81LW002PJP グラナイトブラック [Ryzen 7・15.6インチ・Office付き・SSD 256GB・メモリ 8GB] ￥92,800 Amazonで購入する Apple MacBook Air (13インチPro, 一世代前のモデル, 1.1GHzデュアルコア第10世代Intel Core i3プロセッサ, 8GB RAM, 256GB) - ゴールド ￥109,780 Amazonで購入する Tweet 関連記事 【実売データでわかる売れ筋ランキング（1位～50位）】（毎週木曜日更新） 5つのスタイルで使えるプレミアムノートPC「dynabook V8・V6」など、12機種20モデル Mac用SoC「M1」搭載3機種、最安「Mac mini」なら税別7万2800円 パナソニック、高速SSD「インテルOptaneメモリー H10」搭載のモバイルノートPC 外部リンク BCNランキング・データサービス＝https://www.bcnretail.com/dataservice/ デジタル家電市場の動向がわかる！「サンプルデータ 無料ダウンロード」＝https://www.bcnretail.com/topics_detail20/id=178098 デジタル・家電・流通の消費者動向を探る、マーケティングリサーチ＝https://www.bcnretail.com/topics_detail20/id=82735 POSデータサービス（簡易版）無料体験＝https://mkt.bcnranking.jp/member/free/form.html