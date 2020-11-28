今売れてる10万円以下ノートPC、MacBook AirがTOP10内に3製品ランクイン　2020/11/28

実売データ

2020/11/28 17:30

　「BCNランキング」2020年11月16日から22日の日次集計データによると、ノートPC（10万円以下）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　LAVIE N15 パールホワイト
N1515/AAW（NEC

2位　FMV LIFEBOOK AH42/E1 ブライトブラック
FMVA42E1B1（富士通

3位　Ideapad L340
81LW002PJP（レノボ・ジャパン

4位　VivoBook 15 X512DA
X512DA-BQ1136TS（ASUS

5位　MacBook Air Retinaディスプレイモデル スペースグレイ
MWTJ2J/A（アップル

6位　ASUS X543MA
X543MA-GQ512T（ASUS）

7位　IdeaPad L350
81Y3009MJP（レノボ・ジャパン）

8位　Ideapad L350
81Y300A1JP（レノボ・ジャパン）

9位　MacBook Air Retinaディスプレイモデル ゴールド
MWTL2J/A（アップル）

10位　MacBook Air Retinaディスプレイモデル シルバー
MWTK2J/A（アップル）
 
MacBook Air Retinaディスプレイモデル スペースグレイ


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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