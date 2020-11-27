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デスクトップPC、新型Mac miniがいま売れている！　週間デスクトップPC売れ筋ランキングTOP10

実売データ

2020/11/27 18:00

　「BCNランキング」2020年11月16日から22日の日次集計データによると、デスクトップPCの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　Mac mini Apple M1
MGNR3J/Aアップル

2位　LAVIE Home All-in-one ファインブラック
HA370/RAB（NEC

3位　LAVIE Home All-in-one ファインホワイト
HA370/RAW（NEC

4位　Mac mini Apple M1
MGNT3J/A（アップル）

5位　FMV ESPRIMO FH
FMVF90E2B（富士通

6位　LAVIE Home All-in-one ファインブラック
HA700/RAB（NEC）

7位　iMac 2.3GHz Intel Core i5
MHK03J/A（アップル）

8位　iMac 3.1GHz Intel Core i5
MXWT2J/A（アップル）

9位　iMac 3.3GHz Intel Core i5
MXWU2J/A（アップル）

10位　FMV ESPRIMO FH
FMVF60E3B（富士通）
 
Mac mini


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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