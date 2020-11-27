デスクトップPC、新型Mac miniがいま売れている！ 週間デスクトップPC売れ筋ランキングTOP10 実売データ 2020/11/27 18:00 Tweet デスクトップPC 「BCNランキング」2020年11月16日から22日の日次集計データによると、デスクトップPCの実売台数ランキングは以下の通りとなった。 1位 Mac mini Apple M1 MGNR3J/A（アップル） 2位 LAVIE Home All-in-one ファインブラック HA370/RAB（NEC） 3位 LAVIE Home All-in-one ファインホワイト HA370/RAW（NEC） 4位 Mac mini Apple M1 MGNT3J/A（アップル） 5位 FMV ESPRIMO FH FMVF90E2B（富士通） 6位 LAVIE Home All-in-one ファインブラック HA700/RAB（NEC） 7位 iMac 2.3GHz Intel Core i5 MHK03J/A（アップル） 8位 iMac 3.1GHz Intel Core i5 MXWT2J/A（アップル） 9位 iMac 3.3GHz Intel Core i5 MXWU2J/A（アップル） 10位 FMV ESPRIMO FH FMVF60E3B（富士通） Mac mini ＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。 最新 Apple Mac mini Apple M1 Chip (8GB RAM, 256GB SSD) ￥80,080 Amazonで購入する NECパーソナル PC-HA370RAB LAVIE Home All-in-one - HA370/RAB ファインブラック ￥116,140 Amazonで購入する 最新 Apple Mac mini Apple M1 Chip (8GB RAM, 512GB SSD) ￥102,080 Amazonで購入する 富士通 FMV ESPRIMO FH90/E2-27型 フルHD対応TVチューナー搭載 デスクトップパソコン[Core i7 / メモリ 8GB / SSD 256GB＋HDD 3TB / BDドライブ/TV機能/Microsoft Office 2019] FMVF90E2B ￥191,800 Amazonで購入する Tweet 関連記事 【実売データでわかる売れ筋ランキング（1位～50位）】（毎週木曜日更新） ロボロビンのディスプレイスタンドが50％オフ、在宅勤務であると便利 セキュリティソフト 「ノートン 360」のシェアが急上昇 3割超える 富士通から、ノートPC＆オールインワンPCの新機種が一挙登場 外部リンク BCNランキング・データサービス＝https://www.bcnretail.com/dataservice/ デジタル家電市場の動向がわかる！「サンプルデータ 無料ダウンロード」＝https://www.bcnretail.com/topics_detail20/id=178098 デジタル・家電・流通の消費者動向を探る、マーケティングリサーチ＝https://www.bcnretail.com/topics_detail20/id=82735 POSデータサービス（簡易版）無料体験＝https://mkt.bcnranking.jp/member/free/form.html